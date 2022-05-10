Воронеж, , 11:24 — REGNUM Жёлтый уровень погодной установлен в Воронежской области в связи с прогнозируемыми грозами на 10 мая. Это следует из прогностической карты метеопредупреждений, размещённой на сайте Росгидромета.

Гроза Pixabay.com

Согласно информации Росгидрометеоцентра, до 18:00 10 мая на территории Воронежской области ожидаются грозы, а также ветер с порывами до 15-17 метров в секунду.

Согласно информации Росгидрометеоцентра, 10 мая в Воронеже прогнозируется днём около +11 градусов, ночью до +3, возможны дожди. 11 мая днём будет чуть теплее, до +14, но всё так же дождливо. Однако уже 12 мая днём прогнозируется +21, и такая температура при небольших дождях задержится до конца недели.