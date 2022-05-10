Москва, , 11:21 — REGNUM По мнению руководителя научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиля Хафизова, в Россию может вернуться штамм коронавируса «Дельта».

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы не можем исключать новых сюрпризов от SARS-CoV-2. Например, «Дельта» тоже не исчезла полностью, единичные случаи в России мы иногда отмечаем», — приводит его слова ТАСС.

Также Хафизов отметил, что глобальный иммунитет к штамму «Омикрон» увеличивается, а защита от «Дельты» теряется и потому, по мнению эксперта, «Дельта» или ее потомок может вернуться».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае улучшилась.