Элиста, 10 мая, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Более 5 тыс. жителей Элисты остались без воды из-за крупной коммунальной аварии. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МЧС России 10 мая.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Вода

Порыв водопровода случился на улице Строительной. В зону отключения попал Юго-Западный район с населением 5 355 человек (в том числе 1 135 детей), включая 1 530 домов частного сектора. Социальных объектов в зоне отключения нет.

На время ремонтных работ организован подвоз воды тремя водовозами.

Работы ведут оперативная группа Элистинского пожарно-спасательного гарнизона в составе трёх человек и одной спецмашины. От МУП «Элиставодоканал» ликвидируют аварию девять человек и три единицы техники.

Восстановить водоснабжение планируется к 17:00 мск 10 мая.