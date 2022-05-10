Воронеж, , 11:17 — REGNUM Отключения горячей воды во всех шести районах Воронежа начинается с 11 мая в целях подготовки к отопительному сезону. Об этом сообщили в администрации города.

Горячая вода

Так, в Железнодорожном районе с 11 по 24 мая будет отключена горячая вода по адресу Серафимовича, 14; с 12 по 25 мая — по адресам Минская45,49,51,53,55,57,59,61,63, 63А, 65,67,67а, 67б, 67в, 67/1, 69, 69а, 69б, 69в, 69/1, 69/2, 71, 71А, 73,75,75а, 77,79,81, 83, а также Артамонова, 22В, 22Б.

В Левобережном районе горячей воды не будет с 11 по 24 мая по улице Полякова, 7,9,11, 13, 15.

В Коминтерновском районе горячую воду отключат с 11 по 13 мая по адресам: улица 60-й Армии, 28,35,37; улица Владимира Невского, 25/7, 25/8,27,31,31а, 31б, 33, 33а, 35, 35а, 37,38,38/2, 38/3, 38в, 38г, 38д, 38е, 39б, 39д, 47,48,48е, 48г, 49,51,53, 55а, 55,57,59,61,63,65, 65а, 67,69,71,79,81,81а, 83,85,85а, 85б; улица Мордасовой, 3, 3а, 5, 7, 7а, 9, 9а, 11а, 13, 15; Московский проспект, 117а, 117б, 117в, 119, 123, 125, 127, 131а, 131б, 131в, 133, 137, 141; Шукшина, 13,15,17,25,29,31; Маршала Жукова, 10,12,16,18,20,22, 24, 26; Бульвар Победы, 2, 4, 6. Также с 11 по 24 мая не будет горячей воды в домах по улице 45 Стрелковой Дивизии, 62а; 45 Стрелковой Дивизии, 223; Проспект Труда, 3,17,33, 37, 61; Варейкиса, 72; Урицкого, 66, 66а, 82, 88 (общ.), 90 (общ.), 92; Газовая, 24 (общежитие ГПК ГБПОУ ВО). С 12 по 26 мая без горячей воды останутся жители домов №№7,9,11, 13, 15 по улице Еремеева.

В Советском районе с 11 по 13 мая горячей воды не будет по следующим адресам: Бульвар Фестивальный 1а, 7а, 11а, 15а, 19а, 23а, 25а; Земнухова 18а, 20а; проспект Патриотов, 4а, 31, 31/1, 31/2,40,50,50а, 50б, 50в, 51,57,59, 61; Антокольского, 2, 4,6,8,10; Генерала Перхоровича, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8,9,10, 11, 12; Космонавта Комарова, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8а, 8б, 10,11,12,13,14,16; Краснозвёздная, 2, 4,6,8,10,12,14,16,18,22,24,26,28,32,36,38,40, 42; Любы Шевцовой, 1, 3, 5, 5/1,9,11,13,15,17,17а, 19,21,25, 27, 29; Олеко Дундича, 23, 25; Путиловская, 2/1, 2а, 7,11,13, 13а, 15, 15а, 17; Шендрикова, 1, 2, 3,5,9,10,12,13,14, 15; Южно-Моравская, 9,11,13, 15, 15а, 15б, 17,19,19а, 21,25,27,28,29,30,31,33,34,35,36,38,40,42,44, 46, 50/1, 50/2, 50/3, 50/4, 50/5,52,54,56,58,60,62,64,66,68, 68/1,70,72,74; проспект Патриотов, 50, 50а, 50б, 50в, 51,57,59, 61; Генерала Перхоровича, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8,9,10, 11, 12; Любы Шевцовой, 1,3 5, 5/1,9,11,13,15,17,17а, 19,21,25, 27, 29; Шендрикова, 1, 2, 3,5,9,10, 12,13,14,15; Южно — Моравская, 25,27,29,31,33,35,40,42,44, 46, 50/1, 50/2, 50/3, 50/4, 50/5,52,54,56,58,60,62,64,66,68, 68/1,70,72,74; Путиловская, 2а, 2/1; Краснозвездная, 2, 4,6,8,10,12,14,16,18,22,24,26,28,32,36,38,40, 42; Антокольского, 2, 4,6,8,10; Земнухова, 18а, 20а; Бульвар Фестивальный, 1а, 7а, 11а, 15а, 19а, 23а, 25а; проспект Патриотов, 4а, 31, 31/1, 31/2, 40; Антокольского, 2, 4,6,8,10; Космонавта Комарова, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 8а, 8б, 10,11,12,13,14,16; Краснозвездная, 2, 4,6,8,10,12,14,16,18,22,24,26,28,32,36,38,40, 42; Любы Шевцовой, 1, 3; Олеко Дундича, 23, 25; Путиловская7,11,13, 13а, 15, 15а, 17; Южно-Моравская9,11,13, 15, 15а, 15б, 17,19,19а, 21,28,30,34,36,38. С 11 по 24 мая отключение ждут жителей улицы Дорожная, 44а; Олеко Дундича, 19; Тепличная, 8а. С 13 по 26 мая отключат воду в домах по улице Тепличная, 6А, 6В, 8Б.

В Ленинском районе с 11 по 13 мая не будет горячего водоснабжения по адреса: улица Грамши, 70,72,74,76,80,82,84,86,88, 90; Краснознамённая, 167, 171; Чапаева, 52а, 58а, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 122а, 124, 124а, 124б, 126, 128, 130, 130а, 132; Грамши, 70,72,74,76,80,82,84,86,88,90; Краснознамённая, 167, 171; Чапаева, 52а, 58а, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 122а, 124, 124а, 124б, 126, 128, 130, 130а, 132. С 11 по 24 мая — на Острогожской, 59,63,65, 67, 67а, 67б, 67в; по улице Никитинской 49, 49а; Свободы, 22; Фридриха Энгельса, 74.

В Центральном районе горячую воду отключат с 11 по 24 мая по адресам: Плехановская, 30; Средне-Московская, 1, 3,7,9,15/17, 27; Арсенальная, 1; Лётчика Замкина, 48, 38а; Большая Манежная, 2; Степана Разина, 45,47,47а, 49, 51а; III Интернационала, 4, 15; Войкова, 8; Желябова, 15,17; Плехановская, 56; Революции 1905 года, 40, 42; Средне-Московская, 67,69,71, 73; Берёзовая роща, 24/1 (1 очередь); Берёзовая роща, 24/1 (2 очередь). С 12 по 26 мая горячей воды не будет в доме №18 на проспекте Революции.

Как сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон в Воронеже завершился 13 апреля.