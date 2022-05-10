Москва, , 11:15 — REGNUM Всего с начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожены 163 самолета и 124 вертолета. Об этом 10 мая сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Цитата из видео «Специальный брифинг Минобороны России об обстоятельствах крушения Ил-20 ВКС России у побережья Сирии». youtube.com

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Также уничтожены 793 беспилотных летательных аппарата, 300 ЗРК, 2979 танков и других боевых бронированных машин, 1440 орудий полевой артиллерии и минометов, 351 установка реактивных систем залпового огня, 2789 единиц военной автомобильной спецтехники.

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