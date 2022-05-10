Москва, , 11:13 — REGNUM Российскими средствами противовоздушной обороны в течение ночи уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в районах н.п. Моспино, Юнокоммунарск ДНР и города Одесса. Об этом 10 мая сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Ракета Иван Шилов © ИА REGNUM

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Над н.п. Харцызск ДНР перехвачены украинская ракета «Точка-У» и реактивный снаряд системы залпового огня «Смерч».

Еще два реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч» сбиты в районах Малой Камышевахи и Изюма Харьковской области.

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