Москва, 10 мая 2022, 11:13 — REGNUM Российскими средствами противовоздушной обороны в течение ночи уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в районах н.п. Моспино, Юнокоммунарск ДНР и города Одесса. Об этом 10 мая сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Следите за развитием событий в трансляции: «Россия на пути к своей цели: военная спецоперация на Украине — трансляция»
Над н.п. Харцызск ДНР перехвачены украинская ракета «Точка-У» и реактивный снаряд системы залпового огня «Смерч».
Еще два реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч» сбиты в районах Малой Камышевахи и Изюма Харьковской области.
Читайте ранее в этом сюжете: В Харьковской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины