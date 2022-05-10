Российскими средствами ПВО в ДНР перехвачены «Точка-У» и снаряд «Смерч»
Москва, 10 мая, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Российскими средствами противовоздушной обороны в течение ночи уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в районах н. п. Моспино, Юнокоммунарск ДНР и города Одесса. Об этом 10 мая сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Иван Шилов ИА REGNUM
Ракета
Следите за развитием событий в трансляции: «Россия на пути к своей цели: военная спецоперация на Украине — трансляция»
Над н. п. Харцызск ДНР перехвачены украинская ракета «Точка-У» и реактивный снаряд системы залпового огня «Смерч».
Еще два реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч» сбиты в районах Малой Камышевахи и Изюма Харьковской области.