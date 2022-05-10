Вашингтон, 10 мая 2022, 11:12 — REGNUM На данный момент наиболее серьезными угрозами, которые стоят перед финансовой системой мира, являются кризис на Украине и растущая инфляция. Об этом мая пишет ABC News со ссылкой на Федеральную резервную систему США.
«ФРС больше не рассматривает пандемию коронавируса как самую большую угрозу… Ее заменили конфликт на Украине и рекордная инфляция», — говорится в статье.
Кроме того, отмечается, что именно конфликт на Украине стал причиной роста экономической неопределенности в мире.
«Дальнейшие неблагоприятные сюрпризы в отношении инфляции и процентных ставок, особенно если они сопровождаются спадом экономической активности, могут негативно повлиять на финансовую систему», — также указывается в материале.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что введение Евросоюзом эмбарго на нефть из РФ является вопросом нескольких дней.