Ростов-на-Дону, 10 мая, 2022, 11:12 — ИА Регнум. В Ростовской области продлили штормовое предупреждение из-за понижения температуры до — 3 градусов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 10 мая.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Заморозки. Осень

Так, согласно прогнозу донских синоптиков, в ночные и утренние часы 11 мая в ряде территорий Ростовской области сохранятся заморозки. Температура воздуха и на поверхности почвы опустится до — 1…-3 градусов.

В случае экстренной ситуации необходимо обратиться к спасателям.