Москва, 10 мая 2022, 11:10 — REGNUM Вечером 9 мая в ходе воздушного боя в районе н.п. Новая Дмитровка Харьковской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Об этом 10 мая сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
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Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией за минувшую ночь поражены 16 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.
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