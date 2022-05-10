Москва, , 11:10 — REGNUM Вечером 9 мая в ходе воздушного боя в районе н.п. Новая Дмитровка Харьковской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Об этом 10 мая сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

СУ-25 (сс) Fedor Leukhin

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Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией за минувшую ночь поражены 16 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

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