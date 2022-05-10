Москва, , 11:07 — REGNUM Оперативно-тактической и армейской авиацией за минувшую ночь поражены 16 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Об этом 10 мая сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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Ракетными войсками и подразделениями артиллерии поражено 33 пункта управления, 407 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также 5 складов боеприпасов и горючего в районах Николаева и Мирного Николаевской области.

В результате ударов уничтожено до 380 националистов, выведено из строя 53 единицы военной техники.

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