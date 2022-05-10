Волгодонск, Ростовская область, , 11:06 — REGNUM В Ростовской области семь человек спасли при пожаре в многоквартирном жилом доме. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 10 мая.

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщение о возгорании в одной из квартир в девятиэтажном доме на улице Энтузиастов в Волгодонске поступило в экстренные службы примерно в 10:10 мск 9 мая. Площадь пожара составила 3 кв. метра. В результате случившегося никто не пострадал.

На месте пожара работали шесть сотрудников МЧС России и три единицы техники. Причина пожара — короткое замыкание электропроводки.