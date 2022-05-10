Вагайский район, Тюменская область, 10 мая, 2022, 11:05 — ИА Регнум. В посёлке Иртыш Вагайского района Тюменской области открыли мемориал воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, «Звезда памяти». Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Информационный центр правительства Тюменской области На открытии мемориала в посёлке Иртыш

Местные жители на торжественном открытии памятника вмонтировали в его основание капсулу времени с посланиями детей Иртышской школы будущим поколениям. Вскрытие капсулы запланировано в 100-летний юбилей начала Великой Отечественной войны 22 июня 2041 года.

Отмечается, что на территории Супринского поселения Вагайского района только в Иртыше не было памятника павшим в годы войны. Жители посёлка — это переселенцы Большого и Малого Югояра. Из этих деревень с 1941 по 1945 годы на фронта Великой Отечественной войны ушли более 50 человек.

Сейчас в Вагайском районе проживают два участника Великой Отечественной войны.

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