Москва, 10 мая, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Подразделения Народной милиции ЛНР при поддержке Вооруженных Сил РФ, завершив зачистку от националистов н. п. Попасная, прорвали глубоко эшелонированную оборону противника и вышли на административную границу ЛНР. Об этом 10 мая сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Цитата из видео «Специальный брифинг Минобороны России об обстоятельствах крушения Ил-20 ВКС России у побережья Сирии». youtube.com Игорь Конашенков

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«В результате наступления уничтожено до 120 националистов, 13 единиц бронетехники и 12 автомобилей различного назначения», — отмечается в сообщении.