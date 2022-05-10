Воронеж, , 10:58 — REGNUM Велосипедист погиб под колёсами грузовика в Рамонском районе Воронежской области вечером 9 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

ДТП Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Авария произошла около 21:20 на 489-м километре федеральной автотрассы М-4 «Дон». По предварительным данным, 42-летний житель Татарии, управляя грузовым автомобилем Scania-R440, сбил 44-летнего местного жителя, который ехал на велосипеде по окраине трассы. Велосипедист от травм скончался на месте аварии.

По факту ДТП полиция проводит проверку.

Всего 9 мая в Воронежской области зарегистрировано 64 ДТП, в них ранены семь человек, два человека погибли.