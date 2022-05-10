Варшава, 10 мая, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Смена ранга дипломатических отношений с Россией не рассматривается в данный момент Евросоюзом и НАТО. Об этом 10 мая заявил замглавы МИД Польши Петр Вавжик в эфире Польского телевидения.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«Нет темы смены ранга дипломатических отношений с Россией ни со стороны НАТО, ни ЕС», — сказал он.

Также Вавжик уточнил, что в данном случае диппредставительства является сохраняемыми каналами для коммуникации и потому НАТО и ЕС не рассматривают возможность снижения уровня дипотношений с Россией или их разрыв.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что Россия не намерена закрывать свои посольства в странах Европы в качестве ответа на новые возможные недружественные шаги, так как это не соответствует российским традициям.