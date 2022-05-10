Топчиха, Алтайский край, 10 мая, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Сельский предприниматель Дмитрий Левковицкий из райцентра Топчиха Алтайского края за одну ночь потерял продовольственный магазин, который сам же с нуля строил целый год. В ночь после открытия, 7 мая, его сожгли.

Личный архив предпринимателя Дмитрия Левковицкого Алтайский край. Топчиха. Так выглядел магазин сельского предпринимателя Дмитрия Левковицкого в день открытия, 7 мая 2022 года.

На видео с камер наружного наблюдения видно, как некий человек разбивает окно, забрасывает несколько бутылок с горючей жидкостью и поджигает. Ущерб, по оценке Дмитрия, составил не менее четырёх миллионов рублей: деньги были взяты в кредит, а товар — под реализацию.

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Полиция начала расследование, но сам предприниматель почти не сомневается: это дело рук недобросовестного бизнеса.

Такого же мнения придерживается также житель Топчихи депутат Алтайского краевого законодательного собрания Вячеслав Лаптев (КПРФ).

«Предприниматель выбрал очень удачное место для строительства магазина: там рядом военный городок, где население побогаче и проходит основной поток машин. Так что выручку он разбавил абсолютно всем конкурентам. Поэтому версия произошедшего — недобросовестная конкуренция.

Это — первые ласточки возврата в 90-е годы. Экономическая ситуация в Алтайском крае ухудшилась. Снижается покупательская способность — примерно на один рубль ежедневно. Цены взлетают на основные продукты питания. Особенно страдает лишённое возможности выбора сельское население. В условиях, когда многие уже не в состоянии обеспечивать даже минимальные потребности, прогнозирую рост имущественных преступлений. Не исключено, что когда разборки начнутся между торговыми сетями, может и до перестрелок снова дойти», — отметил в разговоре с корреспонденту ИА REGNUM Вячеслав Лаптев.

Напомним, в апреле 2021 года, говоря об истинных причинах рекордного за последние 10 лет снижения потребления говядины, Вячеслав Лаптев отметил, что не раз был свидетелем того, что его земляки не могут позволить себе даже дешёвой курицы, а самым популярным продуктом в местном магазине стали обрезанные свиные ребрышки по 170 рублей, на которых мяса практически нет. По наблюдениям Вячеслава Лаптева, на этих костях варят суп, тем и питаются. Но к маю 2022 года и куриное мясо, и свиные кости тоже ощутимо подорожали, а доходы не выросли.

Как отмечал ранее ИА REGNUM предприниматель из Топчихи Александр Разин, семье которого принадлежат два сельских магазина, покупать товаров стали меньше, но выручка не упала. По некоторым позициям цены увеличилась на 70% (!) и продолжают расти еженедельно. Пропорционально дорожающей еде растёт количество земляков, которые её просят в долг.

Властям региона следовало бы вспомнить, что российский президент Владимир Путин неоднократно призывал в условиях жёсткого санкционного давления максимально поддержать предпринимателей. Почему в Алтайском крае сельским рынком продовольствия заправляют спекулянты, которые уже и напасть готовы?

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