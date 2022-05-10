Москва, , 10:55 — REGNUM Заслуженная артистка России Наталия Макарова, служившая в театре им. Наталии Сац с момента основания, умерла на 90 году жизни. Об этом 10 мая сообщили в театре.

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«С глубоким прискорбием сообщаем о кончине Заслуженной артистки России Макаровой Наталии Ивановны, стоявшей у истоков создания Московского государственного академического детского музтеатра им. Наталии Сац и служившей в нем с момента основания, с 1965 г.», — отмечается в сообщении.

Актриса театра и певица Макарова в 1984 г. получила звание Заслуженной артистки России. Играла в театре такие роли, как Королева из «Белоснежки» и «Волшебной музыки», Баба-Яга в опере «Волк и семеро козлят», Купчиха в «Винтовке и сердце», Мать Маугли «Джунгли».

О времени и месте прощания с актрисой будет сообщено позже.