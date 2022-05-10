Шанхай, Китай, 10 мая, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Американская компания Tesla запросила у властей Шанхая разрешение на строительство второй производственной площадки по сборке электромобилей рядом с действующим заводом. Об этом пишет газета South China Morning Post.

Tesla

Новый завод будет производить автомобили Model 3 и Model Y. Расчётная годовая мощность будущего предприятия составляет 450 тысяч электромобилей в год.

Завод Tesla в Шанхае, ставший первым предприятием по сборке электромобилей этой американской компании за пределами США, был запущен в конце 2020 года. В 2021 году завод выпустил более 480 тысяч электромобилей.

Запуск второго завода позволит почти вдвое нарастить производство электромобилей Tesla в США. При этом уже в 2021 году на долю китайского предприятия пришлось более 50% от общего числа электромобилей Model 3 и Model Y, выпущенных компанией Tesla за год.

Большая часть произведённых в Китае электромобилей Tesla продаётся на внутреннем рынке. Значительная доля авто экспортируется в Японию, Германию и другие страны.