Курган, 10 мая, 2022, 10:51 — ИА Регнум. В Курганской области с утра 10 мая наблюдается штормовой ветер 25 м/с при температуре атмосферного воздуха +23 градуса по Цельсию. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Взрыв петарды

В связи с чем глава регионального департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Станислав Носков просит жителей региона не разводить огонь, отложить на время сварочные работы на подворьях, не запускать петарды.

«Свои коррективы в работу вносит погода — сегодня сильный ветер не только разносит огонь моментально, но и осложняет тушение пожаров, не позволяет использовать вертолёт и самолёты-амфибии. Ключевые службы делают всё возможное, мы работаем в режиме 24/7. Но нам нужна и ваша помощь — соблюдайте меры пожарной безопасности, не разводите огонь, не нарушайте запрет на посещение лесов. Помогите нам вас защитить», — обратился к курганцам Станислав Носков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за погодных условий в Курганскую область 9 мая прибыли дополнительные лесопожарные силы — 87 специалистов Архангельской, Мурманской, Вологодской областей и Карелии