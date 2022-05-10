Москва, , 10:42 — REGNUM Россия не намерена закрывать свои посольства в странах Европы в качестве ответа на новые возможные недружественные шаги, так как это не соответствует российским традициям. Об этом 10 мая заявил министр иностранных дел РФ Александр Грушко.

Александр Грушко Council.gov.ru

«Это не в наших традициях. Поэтому мы считаем, что работа дипломатических представительств важна», — приводит его слова РИА Новости в ответ на вопрос о том, могут ли быть закрыты посольства России в Европе из-за новых недружественных шагов стран Запада и усиления ими антироссийских санкций.

При этом Грушко подчеркнул, что т. н. «дипломатическая» война и кампания по высылке дипломатов была начата не Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне решительный протест из-за нападения на посла РФ в Польше Сергея Андреева и срыва церемонии возложения венков на кладбище советских воинов в Варшаве выразило министерство иностранных дел России.