Москва, 10 мая, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Россия не намерена закрывать свои посольства в странах Европы в качестве ответа на новые возможные недружественные шаги, так как это не соответствует российским традициям. Об этом 10 мая заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Council.gov.ru Александр Грушко

«Это не в наших традициях. Поэтому мы считаем, что работа дипломатических представительств важна», — приводит его слова РИА Новости в ответ на вопрос о том, могут ли быть закрыты посольства России в Европе из-за новых недружественных шагов стран Запада и усиления ими антироссийских санкций.

При этом Грушко подчеркнул, что т. н. «дипломатическая» война и кампания по высылке дипломатов была начата не Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне решительный протест из-за нападения на посла РФ в Польше Сергея Андреева и срыва церемонии возложения венков на кладбище советских воинов в Варшаве выразило министерство иностранных дел России.