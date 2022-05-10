Москва, 10 мая, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Работа по старым лекалам сегодня недопустима и приведет к неминуемой деградации экономики и снижению уровня жизни в стране. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 мая, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции и перестройка мировой финансовой системы — трансляция»

Он напомнил, что 14 марта 2022 года фракция организовала в Госдуме слушания с представителями бизнес-ассоциаций, промышленных предприятий из различных отраслей. По итогам встречи в правительство было направлено свыше 60 предложений по поддержке промышленности и бизнеса в условиях санкций. Более чем через месяц фракция получила письмо за подписью замглавы Минэкономики.

Часть мер была поддержана или реализована, но самые важные предложения, которые нужны сегодня экономике страны как воздух, были проигнорированы, а реакция на них стала маркером приоритетов ведомства, которое, судя по ответам, можно переименовывать в «Министерство экономического отставания», подчеркнул парламентарий.

«Так, бизнесу было отказано в снижении банковских комиссий за транзакции, в моратории на рост неналоговых платежей и госпошлин, в освобождении от налога на неиспользуемое имущество, отмене транспортного налога, системы «Платон» и топливных акцизов для грузоперевозчиков», — перечислил Миронов.

Кроме того, по его словам, не нашли поддержки ключевые инициативы по расширению льготного кредитования производственного сектора и снижению страховых взносов для предприятий из наиболее пострадавших от санкций и стратегических отраслей.

«В целом мы видим абсолютное нежелание финансово-экономического блока слушать и слышать бизнес, предложения которого наша фракция пыталась донести. Везде, где мы говорим «уберите поборы, чтобы бизнес смог вздохнуть, укрепиться, встать на ноги», нам отвечают: это выпадающие доходы и ставят штамп «отказать». Хотя сегодня нужен совершенно иной подход, при котором льготы для бизнеса воспринимаются не как «выпадающие доходы», а как необходимые инвестиции в развитие экономики», — отметил Миронов.

Читайте также:Решетников назвал долю довольных мерами поддержки предпринимателей