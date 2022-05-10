Донецк, 10 мая 2022, 10:36 — REGNUM ВСУ обстреляли Пантелеймоновку и Донецк. Об этом 10 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 10:00 — н.п. Новгородское — н.п. Пантелеймоновка: выпущено 8 снарядов калибра 122 мм; ️10:20 — н.п. Красногоровка — н.п. Донецк (Кировский район): выпущено 5 ракет из БМ-21 «Град», — отмечается в сообщении.
Ранее ВСУ обстреляли Петровский район Донецка.
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