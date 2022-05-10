Москва, 10 мая, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Сообщения о том, что в результате кибератаки видеохостинг Rutube якобы потерял исходный код сайта и его работу невозможно восстановить, не соответствуют действительности. Об этом 10 мая сообщает пресс-служба Rutube в своем телеграм-канале.

Andersson18824 Хакер

«Информация относительно утери исходного кода сайта не соответствует действительности. Мы и правда столкнулись с самой сильной кибератакой за всю историю существования Rutube», — говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что видеохостинг представляет из себя петабайты данных архивов и сотни серверов, а потому для восстановления его работы потребуется больше времени, чем это предполагалось ранее.

«Однако мрачные прогнозы не имеют ничего общего с настоящим положением дел: исходный код доступен, библиотека цела. Сейчас идет процесс по восстановлению сегментов файловой системы удаленных сред и баз на части серверов», — заключается в сообщении.

Отметим, ранее в некоторых украинских СМИ появились сообщения о том, что работу видеохостинга Rutube после взлома хакеров якобы невозможно восстановить.