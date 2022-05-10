Москва, 10 мая, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Жителям столицы России рекомендуется быть внимательными на улице из-за порывистого ветра до 20 м/с. Об этом 10 мая сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.

Цитата из х/ф «Служебный роман». Реж. Эльдар Рязанов. 1977. СССР У природы нет плохой погоды

«Будьте предельно внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили», — отмечается в сообщении.

Облачная с прояснениями погода без существенных осадков и порывистый ветер ожидаются в Москве 10 мая, воздух прогреется до +13 градусов.