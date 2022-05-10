Луганск, 10 мая, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Вопрос возможного вхождения ЛНР в состав РФ необходимо оставить руководству, прежде всего, нужно завершить боевые действия в республике. Об этом 10 мая в интервью РИА Новости заявил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.

Stealth 007 Символы ЛНР

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«Давайте эту тему именно руководству РФ и руководству ЛНР. Наша задача сейчас — максимально отработать в том формате, который сейчас есть», — отметил он.

По его словам, на данный момент в первую очередь необходимо освободить территорию республики от ВСУ.

«Убрать все те угрозы, которые нависают со стороны Украины над независимостью, над свободой нашего государства. После этого сможем вернуть возможность принять решение — как руководству республики, так и народу, проживающему на ее территории», — добавил он.