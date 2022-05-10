Москва, , 10:23 — REGNUM О необходимости создания в России надзорного органа, который должен отслеживать спекуляции на рынке, заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 10 мая.

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«Нашей стране нужен Роскомцен или своего рода «новый ОБХСС», надзорный орган, который будет отлеживать ситуацию на рынке, выявлять случаи спекуляции и наказывать виновных», — заявил Миронов.

Парламентарий обратил внимание на то, что накануне Генеральная прокуратура РФ обратилась с запросом в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ), сообщившую об отказе ряда поставщиков, ранее повысивших цены из-за падения курса рубля, снизить стоимость товаров на фоне стабилизации рубля.

«Можно только поддержать как инициативу АКОРТ, так и реакцию Генпрокуратуры. Но возникают серьезные вопросы к правительству. Почему сигнал об острейшей проблеме поступил от общественной организации, и к ней же за сведениями обращаются правоохранители. Получается, государство не в курсе, что происходит с ценами в стране. Хотя есть Росстат, Минэкономики, Минсельхоз, Минпромторг, Федеральная антимонопольная служба (ФАС), при них всякие институты и центры, но у этих семи нянек дите без глазу», — возмущен Миронов.

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