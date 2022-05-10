Москва, 10 мая, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Специалисты Rutube восстанавливают библиотеку, созданную пользователями платформы. Об этом сообщает пресс-служба видеохостинга.

Teknoblog.com Кибератака

Видеохостинг Rutube подвергся кибератаке 9 мая. Представители платформы сообщили, что этот инцидент стал крупнейшей хакерской атакой в истории платформы.

«Информация относительно утери исходного кода сайта не соответствует действительности», — подчеркнули в компании.

В настоящее время специалисты продолжают работать над восстановлением сегментов файловой системы.

«Важно понимать, что видеохостинг — это петабайты данных архивов и сотни серверов. Восстановление потребует больше времени, чем изначально предполагали инженеры», — объяснили в Rutube.

Сайт видеохостинга остаётся недоступен по состоянию на 10 мая 10:00 мск.