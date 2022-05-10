Рига, , 10:20 — REGNUM Рижские муниципальные службы убрали трактором цветы, которые были в День Победы возложены к памятнику Освободителям Риги. Об этом сообщил депутата городской думы Риги Константин Чекушин на своей странице в одной из соцсетей.

Флаг Латвии

К своему сообщению Чекушин прикрепил фотографию уборки трактором цветов, также видеозапись этого была размещена в аккаунтах местных жителей в социальных сетях.

«Лицо новой рижской думы», — написал в своем сообщении депутат городской думы Риги.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело о повреждении расположенного за пределами РФ мемориального объекта, увековечивающего память погибших при защите Отечества или его интересов в период Великой Отечественной войны, совершенном группой лиц, возбудил 8 мая СК РФ в связи с актом вандализма в Эстонии.