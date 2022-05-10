Симферополь, , 10:16 — REGNUM Освобожденные регионы юга Украины будут быстро восстановлены, заявил 10 мая РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия на пути к своей цели: военная спецоперация на Украине — трансляция»

«Помощь вся … будет оказана, и восстановление произойдет достаточно быстро», — отметил он.

Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области.

В регионах сформированы военно-гражданские администрации.