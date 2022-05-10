10 мая 2022 | Время чтения 4 мин

Украина погрязла в войне, а Грузия и Молдавия не могут по экономическим соображениям разрезать пуповину с Россией, не получая от Европы ничего взамен, кроме обещаний иметь «общее будущее».

Станислав Тарасов, , 12:02 — REGNUM Выступление президента Франции Эммануэля Макрона на конференции о будущем Европы в Европарламенте в Страсбурге оказалось примечательным по многим причинам. Во-первых, он заявил, что «процесс принятия Украины в ЕС может занять несколько лет, даже десятилетий, если только мы не решим снизить стандарты для вступления в Европейский союз». То есть из трех наиболее мотивированных стран на постсоветском пространстве на вступление в ЕС — Украины, Грузии и Молдавии — упомянута только первая. А что с остальными?

Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что в конце февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление в Евросоюз, а Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении статуса страны-кандидата. 3 марта Молдавия и Грузия направили аналогичные заявки. Затем еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели передал главам МИД этих стран опросники для начала процедуры по вступлению в ЕС. При этом Тбилиси оказался чуть ли не первым из троицы, который, как отметила вице-премьер Грузии Тея Цулукиани, «раньше установленного срока завершил работу по отраслевому опроснику и намеревается его передать 10 мая Евросоюзу». Вице-премьер выразила надежду, что ЕС уделит должное «одинаковое внимание и в кратчайший срок присвоит тот статус, к которому мы стремимся и которого все три страны заслуживают одинаково». После этого Еврокомиссия должна была приступить к подготовке собственного оценочного отчета, который передается в Совет Евросоюза, чтобы стать «базой для дискуссий в предстоящие месяцы». Но теперь эта процедура провисает.

А вот Макрон предложил для европейских стран, не входящих в ЕС, создать альтернативный вариант — европейское политическое сообщество. «Европейский союз не может быть единственным ответом, чтобы объединить нашу Европу в соответствии с ее географическим положением на основе ее демократических ценностей, — подчеркнул Макрон. — Чтобы политически структурировать наш континент, я хотел бы начать размышление о европейском политическом сообществе». По его словам, «это европейское политическое сообщество позволит нациям, европейским и демократическим, найти новую область сотрудничества с точки зрения политики, безопасности, энергетики, транспорта, свободного передвижения людей». По мнению канцлера Германии Олафа Шольца, в «более широкий европейский клуб стран за пределами ЕС могли бы войти Украина или Великобритания». Как видим, и в этом проекте Грузия и Молдавия не упоминаются. Почему?

Владимир Зеленский передает Матти Маасикасу заполненную анкету-опросник для получения Украиной статуса кандидата на членство в ЕС (сс) Официальное интернет-представительство президента Украины

По мнению американского издания Politico, «к Тбилиси и к Кишиневу у Брюсселя есть особые претензии». Первая: обе страны находятся в зоне конфликтов (Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье), которые могут экстраполироваться на Европу. Украинский кризис тому пример. Второе: в ЕС недовольны тем, что Грузия отказалась не только примыкать к антироссийским санкциям, но и отсекла сценарий создания в Закавказье «второго фронта» против России. Теперь о Грузии в Европе говорят как о стране погрязшей «в глубоком, затяжном внутриполитическом кризисе, который парализует работу правительства и вызывает резкую критику в связи с уходом от предыдущих демократических достижений». Указывается, что мероприятия по урегулированию кризиса в результате посредничества со стороны председателя Европейского совета Шарля Мишеля «оказались по большей части бессмысленными». А Молдавию обвиняют «в иррациональности подхода к урегулированию спора с Россией по контрактам на поставки газа». Более того, Кишинев подозревают в каком-то «негласном сговоре» с Москвой, в результате которого та сможет оказывать сильное влияние на политическое будущее Молдавии, а Кишинев в случае членства выступит чуть ли не в качестве «троянского коня».

Так что три члена «Восточного партнерства» — Украина, Грузия и Молдавия — оказываются вне Европы. Они создали в 2021 году так называемое «Ассоциированное трио» взамен «Восточного партнерства», которое Зеленский объявил «недееспособным» из-за «отсутствия у него стратегических целей». Цель была обозначена так: создать кумулятивный эффект максимального дистанцирования от России. Не получилось. Проект создания из «трио» нового военно-политического союза на постсоветском пространстве провалился, как и попытки выстраивать единую внешнеполитическую стратегию. Конференция о будущем Европы в Европарламенте в Страсбурге этот факт просто зафиксировала. Стало очевидным то, что Грузия и Молдавия не могут, главным образом по экономическим соображениям, разрезать пуповину с Россией, не получая от Европы ничего взамен, кроме обещаний иметь «общее будущее». В свою очередь ЕС не готов взваливать на свои плечи острые социально-экономические и другие проблемы этих стран.

Министры иностранных дел Грузии, Украины и Молдавии (с) МИД Украины

Теперь Еврокомиссия заявляет о готовящихся реформах внутри ЕС с целью «обеспечить его лучшую работоспособность». Но быстрое реформирование практически невозможно. Следовательно, дискуссии о евроинтеграции Киева, Тбилиси и Кишинева, как поясняет немецкий журнал Der Spiegel, «не предполагаются в обозримом будущем». Дальше Брюссель должен убедить своих партнеров на постсоветском пространстве в необходимости отказаться от «завышенных европейских ожиданий». Кстати, руководитель делегации Европарламента по связям со странами Южного Кавказа Марина Кальюранд признала, что большинство евродепутатов даже не знают названия грузинской столицы. Как говорит Кальюранд, в ЕС много государств, которые выступают против расширения объединения. По ее словам, «я бы не стала уделять так много внимания вопросу членства, поскольку в ближайшем будущем это нереально». Приехали, «станция конечная, поезд дальше не идет».