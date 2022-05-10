Ереван, , 10:12 — REGNUM Минобороны Армении опровергло заявление Азербайджана о том, что 9 мая армянские силы обстреляли позиции азербайджанской армии на восточном направлении границы.

«Ситуация на армяно-азербайджанской госгранице относительно стабильная и находится под полным контролем ВС Армении», — отмечается в сообщении.

Ранее Минобороны Азербайджана заявило, что подразделения ВС Армении 9 мая обстреляли позиции азербайджанской армии на азербайджано-армянской госгранице в направлении Кельбаджарского района.