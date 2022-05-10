Нью-Йорк, США, , 10:11 — REGNUM В четвёртом матче первого раунда серии плей-офф североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Питтсбург Пингвинз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» (7:2) российский нападающий «пингвинов» Евгений Малкин забросил шайбу. Об этом 10 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Евгений Малкин

В результате этого в активе 35-летнего российского хоккеиста стало 177 (66 шайб + 111 результативных передач) очков в матчах плей-офф Кубка Стэнли, что позволило Малкину обойти по этому показателю российского нападающего Сергея Фёдорова, который за время своей карьеры за океаном набрал в матчах плей-офф НХЛ 176 (52 шайбы + 124 голевых паса) очков и это было лучшим результатом среди игроков из России.

При этом на третьем месте по этому показателю находится российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, в активе которого 139 очков (72 шайбы + 67 голевых пасов) в 144 матчах Кубка Стэнли. На четвёртом — российский форвард «Рейнджерс» Никита Кучеров со 132 очками (45 шайб + 87 результативных передач) в 117 встречах плей-офф НХЛ.