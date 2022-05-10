Москва, , 10:07 — REGNUM В Совфеде опровергли внесение в федеральное законодательство норм о запрете упоминать в средствах массовой информации (СМИ) людей, покинувших Россию на фоне спецоперации на Украине и санкций.

Андрей Клишас Пресс-служба Совета Федерации РФ

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«Никаких законов с запретами упоминать в СМИ имена людей, которые покинули страну в последние месяцы в России не будет», — сообщил глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сенатор от Крыма Сергей Цеков предложил запретить любое упоминание в СМИ и интернет-ресурсах имен артистов, уехавших из России после начала военной операции на Украине.

Кроме того, ряд депутатов Госдумы предложили признать «нежелательными персонами» бизнесменов и представителей шоу-бизнеса, покинувших Россию из-за событий в стране и Украине, и запретить им въезд обратно.

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