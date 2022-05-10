Берёзовский, Свердловская область, 10 мая, 2022, 09:59 — ИА Регнум. В Свердловской области возле посёлка Безречный Берёзовского городского округа локализовали крупный природный пожар. Об этом сообщает региональный департамент информполитики.

Dave Hogg Пожар

Площадь очага составила почти 11 га. Борьбу с огнём ведут сотрудники МЧС и Уральской базы авиационной охраны лесов. Чтобы обезопасить строения, была сделана опашка посёлка.

Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём. Как сообщало ИА REGNUM, на утро 10 мая в регионе действует девять природных пожаров.