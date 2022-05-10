Лондон, , 09:57 — REGNUM На торжественном открытии британского парламента, которое состоится 10 мая, не будет присутствовать 96-летняя королева Великобритании Елизавета II. Об этом 9 мая сообщила газета The Guardian со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца.

Елизавета II Иван Шилов © ИА REGNUM

«Королева продолжает испытывать эпизодические проблемы с подвижностью и, проконсультировавшись со своими врачами, неохотно решила, что не будет присутствовать на завтрашнем государственном открытии парламент», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что принц Уэльский Чарльз по просьбе Елизаветы II и с согласия британских властей прочтет речь от имени королевы, при этом будет присутствовать герцог Кембриджский — принц Уильям, который является внуком королевы Британии.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что усилия жителей Советского Союза в борьбе с нацизмом в годы Второй мировой войны можно назвать героическими.