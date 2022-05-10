Тюмень, 10 мая, 2022, 09:55 — ИА Регнум. В Тюменской области по указу президента России Владимиру Путина медалью «За отвагу на пожаре» награждены двое огнеборцев. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

54.mchs.gov.ru Тушение природного пожара

Государственные награды за отвагу, смелость и решительность, проявленные при спасении людей во время природных пожаров в Тюменской области весной 2021 года, присвоены трактористу Тюменской авиалесоохраны Александру Горбунову и леснику из Вагайского района Ришату Каримову.

Отмечается, что в мае 2021 года Ришат Каримов руководил ликвидацией лесного пожара на территории Вагайского района. При штормовом ветре фронт пожара стал быстро приближаться к огнеборцам. Благодаря решительным действиям Каримова были спасены 24 работника парашютно-десантной пожарной службы. Сам он, будучи замыкающим, не успел укрыться от огненной стихии и получил серьёзные ожоги.

Тракторист Александр Горбунов в мае 2021 года на пожаре в Винзилинском участковом лесничестве, рискуя жизнью, прокладывал минерализованные полосы. Температура в тракторе доходила до предельной. Задыхаясь в дыму, он отсекал стену огня, подходящую к селу Муллаши. Благодаря умелым действиям тракториста Горбунова село было отрезано от лесного массива и спасено от огня. Сам он с ожогами попал в больницу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, весной 2022 года в Тюменской области сохраняется особый противопожарный режим, и действует запрет на посещение гражданами лесов до 26 мая.