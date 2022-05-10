Новороссийск, Краснодарский край, , 09:55 — REGNUM Главный приз фестиваля патриотического кино «Малая земля» получила картина «Тыгын Дархан» режиссёра Никиты Аржакова. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Кинофестиваль «Малая земля» стартует в Новороссийске Пресс-служба администрации Краснодарского края

Кинофестиваль «Малая земля» прошёл в Новороссийские в преддверии Дня Победы. В конкурсную программу фестиваля вошли девять полнометражных фильмов и более 10 документальных картин.

В финальную часть конкурса вышли фильмы «Африка» Дарьи Биневской, «Детство Чика» Аслана Газарова, «Джулур: мас-рестлинг» Валентина Мкакарова, «Иван Денисович» Глеба Панфилова, «Мария. Спасти Москву» Веры Сторожевой, «Небо» Игоря Копылова, «Новенький» Александра Кулямина, «Райцентр» Натальи Назаровой и «Тыгын Дархан» Никиты Аржакова. Последняя из этих картин была признана лучшей.

Кинофестиваль «Малая Земля» прошёл в Новороссийские во второй раз. Смотр проводится при поддержке Союза кинематографистов России и Минкультуры РФ. Целью фестиваля является пробуждение интереса к истории страны, а также поддержка отечественных кинематографистов.

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