Донецк, , 09:49 — REGNUM ВСУ обстреляли Петровский район Донецка. Об этом 10 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️09:35 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

За минувшие сутки ВСУ 36 раз открывали огонь по территории ДНР, выпустив 295 единиц боеприпасов.

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