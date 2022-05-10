10 мая 2022 | Время чтения 1 мин

Александр Погожев, , 12:04 — REGNUM Праздничный салют в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне озарил Ставрополь в завершение знаменательной даты. Десятки тысяч людей собрались на Крепостной горе в центре города, чтобы послушать песни отечественных исполнителей и увидеть красочный салют.

Праздничный концерт в честь Дня Победы в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

Александр Панайотов Александр Погожев © ИА REGNUM

Праздничный концерт в честь Дня Победы в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

Праздничный концерт в честь Дня Победы в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

Праздничный концерт в честь Дня Победы в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

Праздничный концерт в честь Дня Победы в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

Тепло южного города России позволило провести все запланированные мероприятия, и горожане в полной мере насладились чествованием Победы в Великой Отечественной войне.

Праздничный концерт в честь Дня Победы в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

Праздничный концерт в честь Дня Победы в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

Александр Панайотов Александр Погожев © ИА REGNUM

Праздничный концерт в честь Дня Победы в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

Праздничный концерт в честь Дня Победы в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

«Очень повезло с погодой. 10 градусов тепла вполне приемлемая температура. Даже дети не замерзли. Они очень довольны увиденным сегодня. Концерт хороший. Весь день наполнен счастливыми моментами», — рассказывает семья на праздничном концерте.

Праздничный салют в День Победы в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

Праздничный салют в День Победы в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

Праздничный салют в День Победы в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

Праздничный салют в День Победы в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

Праздничный салют в День Победы в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

Праздничный салют в День Победы в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

Салют прогремел в конце концертной программы под песню «День Победы».

Елена Филимонова Александр Погожев © ИА REGNUM

«Каждый фейерверк неповторим, словно снежинка! Мне очень понравился салют! Тем более у меня сегодня день рождения, поэтому вдвойне приятно», — говорит Елена Филимонова, житель Ставрополя.