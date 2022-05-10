Москва, 10 мая, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Государственные награды военнослужащим, которые отличились в ходе спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины, вручил начальник штаба Южного военного округа (ЮВО) Сергей Кузовлев. Об этом 10 мая сообщает пресс-служба Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

Уточняется, что в числе награжденных военнослужащие из соединений воздушно-десантных войск, связи, управления, воинских частей инженерных войск и войск РХБЗ.

Также указывается, что российские военные были награждены орденами Мужества, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством», медалями «За отвагу», медалями Жукова и ведомственными наградами. Кроме того, Ковалев поздравил военных с Днем Победы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки ВСУ 36 раз открывали огонь по территории ДНР, выпустив 295 единиц боеприпасов.