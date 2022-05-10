Ростов-на-Дону, , 09:46 — REGNUM О прибытии в Россию ещё 6,5 тыс. беженцев из Донбасса и с Украины сообщает 10 мая пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

Беженцы в электричке следуют из Таганрога в Ростов-на-Дону Александр Погожев © ИА REGNUM

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 6,5 тысячи граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что с 19 февраля в Ростовской области действует режим ЧС. Особое положение объявлено в связи с наплывом беженцев. Мирных жителей Донбасса и Украины встречают в палаточных городках, расположенных неподалёку от пунктов пропуска. Людям оказывают первую необходимую помощь, в том числе информационную, и сопровождают их до места дальнейшего пребывания.