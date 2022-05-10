Екатеринбург, 10 мая, 2022, 09:44 — ИА Регнум. В Свердловской области за последние сутки было ликвидировано 18 природных пожаров. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

Cameron Strandberg Пожар

К утру 10 мая действует девять очагов. Из них пять локализованы. С огнём борются более 400 человек, а также 22 пожарных машины, 18 тракторов и два бульдозера.

В основном причиной возгораний является неосторожное обращение с огнём. Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области действует особый противопожарный режим.