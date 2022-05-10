Донецк, , 09:40 — REGNUM За минувшие сутки ВСУ 36 раз открывали огонь по территории ДНР, выпустив 295 единиц боеприпасов. Об этом 10 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия на пути к своей цели: военная спецоперация на Украине — трансляция»

«За истекшие сутки Представительство сообщало о 36 фактах ведения огня со стороны ВФУ. За прошедшие сутки поступили сведения о гибели 2-х мирных жителей: женщины 1953 г.р. и парне 2006 г.р. В Кировском районе Донецка ранения получили 9 мирных жителей, в т.ч. девочка 2007 г.р.», — отмечается в сообщении.

За сутки ВСУ выпустили 295 единиц различных боеприпасов.