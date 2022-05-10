Вашингтон, 10 мая, 2022, 09:36 — ИА Регнум. По вопросу о выделении пакета помощи киевскому режиму на сумму почти $40 млрд может проголосовать на нынешней неделе Палата представителей конгресса США. Об этом 9 мая сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской Демпартии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

По информации последних, указанный пакет помощи Киеву может быть представлен для голосования в конгрессе США уже 10 мая.

При этом ранее американская администрация запросила у конгресса страны пакет помощи Киеву в размере $33 млрд, из которых $20,4 млрд предполагается потратить «на дополнительную помощь в военной сфере и сфере безопасности».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что почти до конца текущего месяца должно хватить уже выделенных властями США на военную помощь киевскому режиму средств, однако американскому Конгрессу необходимо как можно быстрее одобрить новый запрос.