Донецк, , 09:18 — REGNUM За минувшие сутки, с 08:00 9 мая до 08:00 10 мая, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 400 человек, включая 70 детей. Об этом 10 мая сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

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В настоящее время они находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развернут силами МЧС ДНР.

Всего за период с 5 марта по 08:00 10 мая в ПОПН «Безыменное» эвакуированы 29 962 человека.