Москва, , 09:15 — REGNUM Стоимость автомобилей с пробегом в России начала снижаться к концу апреля из-за выравнивания соотношения между спросом и предложением. Об этом рассказал президент Союза автоэкспертов и оценщиков Олег Амиров в интервью радио Sputnik.

Авторынок

После введения антироссийских санкций весной 2022 года в России начали расти цены на автомобили. Рост цен наблюдался как на рынке новых авто, так и на вторичном рынке.

Президент Союза автоэкспертов и оценщиков рассказал, что цены на вторичном рынке начали снижаться во второй половине апреля, хотя и не такими быстрыми темпами, как росли. Амиров объяснил, что в марте рост цен был обусловлен ажиотажным спросом, который сократился в апреле.

Эксперт добавил, что на рынке новых автомобилей не наблюдается значительного снижения цен. Он объяснил это сохранением проблем в логистике, затрудняющих поставки автомобилей в Россию.

«Поэтому крайне маловероятно, что в ближайшее время цены на новые автомобили пойдут вниз», — подытожил Амиров.

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