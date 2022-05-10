Уфа, 10 мая, 2022, 09:15 — ИА Регнум. В Южно-Уральском государственном природном заповеднике в Башкирии произошло возгорание леса на территории 7 га. Об этом 10 мая сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

25.mchs.gov.ru Лесной пожар

По информации ведомства, возгорание леса в заповеднике в Бурзянском районе произошло вечером 9 мая в шести км от села Айгир и на тушение лесного пожара было направлено 20 человек.

«По прибытию установлено, что горение происходит на правом берегу реки Малый Инзер, склон горы Малый Ямантау, местность труднодоступная, и техника проехать не может», — говорится в сообщении.

Также указывается, что до ночи 9 мая возгорание не удалось локализовать и огонь также распространялся по склону горы из-за сильного ветра. При этом отмечается, что лесной пожар не угрожает селу, так как есть естественная преграда — река и ветер дует от населенного пункта.

«На утро примерная площадь горения составляет около 5-7 гектаров. За ночь обстановка не изменилась, горит кромка, выгорела лесная подстилка и сухостой. Группировка сил и средств увеличена и составляет 30 человек, все оснащены противопожарными ранцами. На месте для защиты населенного пункта и визуального контроля осуществляет дежурство пожарная часть», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель Рослесхоза Иван Советников заявил, что курганскому лесному ведомству необходимо тщательно продумать планы восстановления участков, пройденных огнём в ходе пожаров весны 2022 года.