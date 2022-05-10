Луганск, , 09:15 — REGNUM Артиллеристы ЛНР «отправили» открытки ко Дню Победы жителям Светлодарска и с. Луганское, которые остаются под контролем ВСУ, выстрелив в их сторону безвредными агитационными снарядами. Об этом 10 мая сообщил полковник артиллерии ЛНР Михаил Филипоненко.

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«Отдельно поздравляем жителей н.п. Светлодарск и Луганское и посылаем им поздравительные открытки. Подождите, дорогие, мы скоро … освободим вас от фашистской националистической чумы», — отметил он.

Светлодарск и с. Луганское остаются под контролем силовиков ВСУ. Силы ЛНР развивают наступление в этом направлении со стороны Дебальцево.